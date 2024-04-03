Gölcükspor genç Yağız Efe ile güldü

İLK YARIDA GOL DE YOK POZİSYON DA

BAL’da kalıcı olmak isteyen iki takımdan 38 puanlı Gölcükspor ile 37 puanlı Diliskelesispor arasında oynanan maçın ilk yarısında takımlar pozisyona girmekte zorlandı. Bu yarıda 20.dakika Burak Toker’in şutunu Diliskelesispor kalecisi Emre Yılmazer köşeden çıkardı. 31.dakikada ise bu kez Diliskelesispor gole yaklaştı. Sol bek Alperen Can’ın 30 metreden attığı şutu kaleci Mertcan Tunca son anda çıkardı, devre 0-0 sona erdi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA OLDU

Gölcükspor, ikinci yarının hemen başında Serbay Yağız’ın golüyle 1-0 öne geçti. Oktay’ın pasını iyi değerlendiren Serbay Yağız, topu filelere gönderdi. Diliskelesispor bu gole 63’de cevap verdi. Gölcükspor defansının uzaklaştıramadığı pozisyonda boşta kalan topu İsmail Can Taşkıran ağlara gönderdi, skor 1-1 oldu. Maçın son bölümlerine 1-1 beraberlikle girildi. 83.dakikada ikinci yarı oyuna giren genç Yağız Efe, uzaktan attığı muhteşem golle Gölcükspor’a 3 puanı kazandıran isim oldu.