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Gebzespor takipte Kullarspor tehlikede

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BAL 2.Grup’ta zirve yarışı yapan Gebzespor, Çarşamba günü deplasmanda Kullarspor ile karşılaştı. İki takım içinde çok büyük önem taşıyan maçı Gebzespor 2-0 kazandı.

Hulusi Özdilek
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Gebzespor takipte Kullarspor tehlikede
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GEBZESPOR’DA UMUTLAR SÜRÜYOR

Ligde son iki maçından beraberlikle ayrılan, zirve yarışında avantajını kaybeden Gebzespor, kalan son 6 maçında iddiasını devam ettirmek için Kullarspor deplasmanındaydı. Ligde kalma mücadelesi yapar Kullarspor ise kazanıp, il sıralamasında avantaj sağlamak istiyordu. Başiskele Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında gol olmadı. Maçın ikinci yarısının hemen başında Gebzespor korner kullandı. Kullarspor defansının uzaklaştırdığı topu ceza sahası üzerinde yakalayan Kaptan Burak Baba’nın şutu, defansa da çarpıp, filelere gitti.

Gebzespor takipte Kullarspor tehlikede

KULLARSPOR BASTIRDIGEBZESPOR İKİNCİYİ ATTI

Maçın 52.dakikasında 1-0 geriye düşen Kullarspor, golden sonra eşitlik için rakip kalede baskı kurmaya başladı. Oyunu kendi sahasında kabul eden Gebzespor, rakibine pozisyon vermedi. 73.dakikada hızlı hücumda takımın golcü ismi İliyaz Işık, ceza sahası dışında vurduğu şut, defans oyuncusuna da çarpıp, hız aldı. Top kaleci Metin Erol’un sağından filelere gitti. Maçı 2-0 kazanan Gebzespor, zirve takibini devam ettirdi. Lider Çorluspor da, deplasmanda Sarayspor’u 4-0 yendi, 4 puanlık farkı korudu.

03 Nis 2024 - 18:40 - Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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