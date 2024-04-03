Telekom vatandaşa bir ayda 4 fatura kesti

Bir ayda iki hatta toplam gelen 4 faturayı hatlarının kapanmaması için ödediğini söyleyen Soylu, Telekom’un kendisinden fazla para aldığını ve bu paranın iade edilmesi için yaptığı başvurunun günlerdir sonuçlanmadığını belirtti.

Soylu, “Benim kullandığım hatta bir ayda kesilen iki faturanın toplamı 1097 lira, eşimin engelli hattına kesilen ücret ise 797 lira. Ayrıca eşimin hattına engelli tarifesi de uygulanmamış. Ben hatlar kapanmasın diye adedim ve ödediğim fazla ücreti iade edilmesini istedim. Günlerdir paramın iade edilmesini bekliyorum. Emekliyim. 10 bin lira maaş alıyorum. 2 bin lirasını faturaya verirsem nasıl geçineceğim. Biz zaten tarifemizi uygun olsun diye değiştirdik, daha fazla para vermek için değil. Ben paramın geri verilmesini istiyorum” dedi.