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Telekom vatandaşa bir ayda 4 fatura kesti

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Türk Telekom’da hattı olan ve geçtiğimiz ay tarifesini değiştiren Süha Soylu, bir ayda kendisine ve eşinin kullandığı engelli hattına 2 bin lira fatura geldiğini söyledi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Telekom vatandaşa bir ayda 4 fatura kesti mask
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Bir ayda iki hatta toplam gelen 4 faturayı hatlarının kapanmaması için ödediğini söyleyen Soylu, Telekom’un kendisinden fazla para aldığını ve bu paranın iade edilmesi için yaptığı başvurunun günlerdir sonuçlanmadığını belirtti.

Soylu, “Benim kullandığım hatta bir ayda kesilen iki faturanın toplamı 1097 lira, eşimin engelli hattına kesilen ücret ise 797 lira. Ayrıca eşimin hattına engelli tarifesi de uygulanmamış. Ben hatlar kapanmasın diye adedim ve ödediğim fazla ücreti iade edilmesini istedim. Günlerdir paramın iade edilmesini bekliyorum. Emekliyim. 10 bin lira maaş alıyorum. 2 bin lirasını faturaya verirsem nasıl geçineceğim. Biz zaten tarifemizi uygun olsun diye değiştirdik, daha fazla para vermek için değil. Ben paramın geri verilmesini istiyorum” dedi.

# para

03 Nis 2024 - 19:06 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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