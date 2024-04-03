Yuvam Turgut Konutları’ndan şikayet var

İzmit’te Yuvam Turgut Konutları, Yeşil Vadi Sokak ve Anı Sokak’ta sokak köpeği sayısı her geçen gün artıyor. Mahalleli belediyelerin bu soruna çözüm bulmasını isterken, son bir haftadır sineklerde de büyük artış var. Belediyelerin zamanında ilaçlama yapmaması sonrası ortaya çıkan sorun sonrası mahallede sinek sayısı çok fazla artınca mahalleli camlarını açamaz hale geldi.