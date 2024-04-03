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03 Nis 2024 - 19:44- Perde Arkası G:

Yuvam Turgut Konutları’ndan şikayet var

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İzmit Yuvam Turgut Konutlarında sokak köpeklerinin sayısı her geçen gün artarken, şimdi de sinek sorunu çıktı.

Süriye Çatak Tek
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Yuvam Turgut Konutları’ndan şikayet var mask
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İzmit’te Yuvam Turgut Konutları, Yeşil Vadi Sokak ve Anı Sokak’ta sokak köpeği sayısı her geçen gün artıyor. Mahalleli belediyelerin bu soruna çözüm bulmasını isterken, son bir haftadır sineklerde de büyük artış var. Belediyelerin zamanında ilaçlama yapmaması sonrası ortaya çıkan sorun sonrası mahallede sinek sayısı çok fazla artınca mahalleli camlarını açamaz hale geldi.

# İzmit, HER, VAR

03 Nis 2024 - 19:44 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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