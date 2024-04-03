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Masal Çocuk Oyun odalarının sayısı artıyor

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İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kente kazandırılan, ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet edebildikleri Masal Çocuk Oyun Odalarının sayısını her geçen gün artmaya devam ediyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Masal Çocuk Oyun odalarının sayısı artıyor mask
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Hayata geçirdiği projelerle annelerin yardımına yetişen İzmit Belediyesi Masal Çocuk Oyun Odaları İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi, Kuruçeşme Yaşam Merkezi, Cumhuriyet Yaşam Merkezi ve Gültepe Gençlik Merkezi’nde hizmet vermeye devam ediyor.

 

RANDEVU SİSTEMİ İLE HİZMET VERİYOR

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Masal Çocuk Oyun Odaları, 48-72 aylık çocuklara hizmet veriyor. 10 çocuk kapasiteli oyun alanı, randevu sistemi ile çalışıyor. Kadınların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla günde 1,5 saat alanında uzman personeller eşliğinde çocukların vakit geçirebildiği Masal Çocuk Oyun Odalarında randevu almak isteyen vatandaşlar 0262 318 00 00 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabilirler.

# İzmit, hizmet

03 Nis 2024 - 22:28 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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