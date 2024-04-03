03 Nis 2024 - 22:28 - Perde Arkası

Masal Çocuk Oyun odalarının sayısı artıyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kente kazandırılan, ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet edebildikleri Masal Çocuk Oyun Odalarının sayısını her geçen gün artmaya devam ediyor.