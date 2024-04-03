Emlakçı vatandaşı mı dolandırıyor?

Mustafa Günay ve Fikri Günay’ın akrabaları Tezerler Emlak’ın sahibi İbrahim Tezer’in, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Mustafa Günay’ın tüm arazilerinin satış ve devir işlemleri için 2020 yılında noterden vekaletname aldığını iddia etti. Mustafa ve Fikri Günay’ın akrabalarının iddiaları şöyle:

“-İbrahim Tezer denilen şahıs yaşlıları kandırarak onlardan vekalet alıyor. Mustafa Günay ve Fikri Günay’dan ölümlerinden sonra geçerli olmak üzere vekaletname imzalatmışlar. 2023 yılında Mustafa Günay öldü. Ölümünden bir ay sonra İbrahim Tezer tüm arazileri üzerine geçiriyor. Biz ailesi olarak bu süreci arazilerle ilgili mal dağılımında öğrendik. İbrahim Tezer hiçbir şekilde Mustafa Günay’ın varislerine sormadan satış yapıyor. Bu durumda hem noter ve tapu müdürlüğü de emlakçı ile birlikte çalışıyor. Varislerinin haberi olmadan nasıl satış yapılır”