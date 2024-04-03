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03 Nis 2024 - 19:30- Siyaset G:

BBP'de iki başkan istifa etti

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2024 Yerel Seçimlerinin ardından Büyük Birlik Partisi Kocaeli’nin iki ilçe başkanı istifa etti.

BBP'de iki başkan istifa etti mask
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Büyük Birlik Partisi Dilovası İlçe Başkanı Emrah Yakar ve Büyük Birlik Partisi Darıca İlçe Başkanı Eser Göktuğ Alagöz istifa etti. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, iki ilçe başkanının kendi inisiyatiflerini kullanarak istifa ettikleri öğrenildi.

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Büyük Birlik Partisi Dilovası eski İlçe Başkanı Emrah Yakar ve Büyük Birlik Partisi Darıca eski İlçe Başkanı Eser Göktuğ Alagöz’ün partimizle hiç bir ilişiği yoktur." denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, ilçe

03 Nis 2024 - 19:30 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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