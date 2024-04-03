Bunun adı mucize: 3-2

KARŞILIKLI ATAKLAR OLDU

Ligde 6 haftadır kazanmayan temsilcimiz Kocaelispor sahasında oynadığı maçta Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maçtaki ilk tehlikeli atak 6.dakikada konuk ekipten geldi. Heilton’un kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu çeldi. Göztepe 14.dakikada bu kez Yalçın ile kaleyi yokladı. Kaleci Gökhan üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti. 16.dakikada ise Kocaelispor ilk tehlikesini oluşturdu. Amaral’ın şutunda kaleci Lis topu köşeden çıkardı. 17.dakikada kullanılan köşe vuruşunda Emir’in kafa vuruşu az farkla dışarı gitti. 24.dakikada Göztepe bu kez Romulu’nun şutundan sonuç alamadı.

GÖZTEPE İKİ FARKLI ÖNE GEÇTİ

44.dakikada gelişen Göztepe atağında Mamah sağdan gönderilen topu şık bir dokunuşla ağlara gönderdi ve Göztepe bu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına Göztepe temsilcimize göre daha iyi başladı. 47.dakikada Romulo’nun şutunda konuk ekip sonuç alamazken 54.dakikada ise Candeias’ın frikiği üstten auta gitti. 57.dakikada Burak ile gol arayan Kocaelispor sonuç alamadı. 61.dakikada Amaral’ın şutu üstten auta gitti. 71.dakikada gelişen atakta Kubilay altı pas üzerinde buluştuğu topu ağlara gönderdi ve Göztepe 2-0 öne geçti.

PENALTILARLA HAYATA DÖNDÜK

Son bölümde Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Gürsel tüm riskleri aldı. 81.dakikada oyuna sonradan giren Beridze’nin yerde kaldığı pozisyonda hakem beyaz noktayı gösterdi. Candeias 83.dakikada farkı bire indiren golü penaltıdan attı. 87.dakikada Taha’nın elle müdahalesinin ardından hakem VAR incelemesinin ardından bir kez daha penaltıyı gösterdi. Candeias yine penaltı vuruşundan skora dengeyi getirdi. 90+9.dakikada Candeias bir penaltı vuruşunu daha ağlara gönderdi ve karşılaşmada skor 3-2 oldu. Geriye kalan bölümde başka gol olmadı ve Kocaelispor sahadan 3 puanla ayrıldı.

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CANLI ANLATIM

0' Maç başladı.

15' Kocaelispor’da Amaral’ın şutunu kaleci çıkardı.

16' Kullanılan köşe vuruşunda Emir’in kafa vuruşu dışarı gitti.

40' Candeias'ın ortasında Amaral dokunamadı.

44' Göztepe Mamah'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

İLK YARI SONA ERDİ

45' İkinci yarı başladı.

51' Göztepe'de Mamah'ın vuruşu kaleci Gökhan'ın üzerine gitti.

54' Candeias'ın kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

57' Kocaelispor'da Burak'ın şutunda top kaleyi bulmadı.

67' Billal Messaoudi'nin attığı golle Göztepe skoru 2-0 yaptı. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

70' Göztepe Kubilay Kararsızkuş'un attığı golle skoru 2-0 yaptı.

83' Kocaelispor'da Candeias kazanılan penaltı vuruşunda topu ağlara gönderen isim oldu. 1-2

89' Taha'nın elle müdahalesi sonrasında hakem beyaz noktayı gösterdi. Candeias penaltıdan bir kez daha ağları havalandırdı. 2-2

98' Candeias kazanılan üçüncü penaltıyı da gole çevirerek Kocaelispor'u öne geçiren golü attı. 3-2

MAÇ SONA ERDİ.

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KOCAELİSPOR İLK 11

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

4. EMİR ORTAKAYA

7. CEM EKİNCİ

8. YUSUF CİHAT ÇELİK

10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS

23. TUNCER DUHAN AKSU

32. MEHMET YILMAZ

41. JOAO PEDRO REİS AMARAL

45. MESUT CAN TUNALI

53. BURAK ÖKSÜZ

55. YUSUF ABDİOĞLU

KOCAELİSPOR YEDEKLER

1. HARUN TEKİN

67. MEHMET ENES SARI

5. HAŞİM ARDA SARMAN

11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU

14. GIORGI BERIDZE

19. ATİLA TURAN

21. BEDİRHAN YILDIZ

44. JOSIP VUKOVIC

47. RAMIL SHEIDAEV

70. BARIŞ ALICI

GÖZTEPE İLK 11

1. MATEUSZ LIS

4. TAHA ALTIKARDEŞ

5. HELITON JORGE TITO DOS SANTOS

12. İSMAİL KÖYBAŞI

30. YALÇIN KAYAN

31. ANTHONY JUNIOR DENNIS

6. CELİL YÜKSEL

50. ÜMİT AKDAĞ

77. OGÜN BAYRAK

79. ROMULO JOSE CARDOSO DA CRUZ

23. KENNETH OBINNA MAMAH

GÖZTEPE YEDEKLER

13. ARDA ÖZÇİMEN

45. BILLAL MESSAOUDI

9. KUBİLAY KANATSIZKUŞ

14. RAMON PASCAL LUNDQVIST

15. TARKAN SERBEST

17. ENSAR AKSAKAL

81. TURGAY PHILIPP GEMİCİBAŞI

24. LASSE NIELSEN

33. ATINÇ NUKAN

88. FIRATCAN ÜZÜM