Bunun adı mucize: 3-2

KARŞILIKLI ATAKLAR OLDU
Ligde 6 haftadır kazanmayan temsilcimiz Kocaelispor sahasında oynadığı maçta Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maçtaki ilk tehlikeli atak 6.dakikada konuk ekipten geldi. Heilton’un kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu çeldi. Göztepe 14.dakikada bu kez Yalçın ile kaleyi yokladı. Kaleci Gökhan üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti. 16.dakikada ise Kocaelispor ilk tehlikesini oluşturdu. Amaral’ın şutunda kaleci Lis topu köşeden çıkardı. 17.dakikada kullanılan köşe vuruşunda Emir’in kafa vuruşu az farkla dışarı gitti. 24.dakikada Göztepe bu kez Romulu’nun şutundan sonuç alamadı.
GÖZTEPE İKİ FARKLI ÖNE GEÇTİ
44.dakikada gelişen Göztepe atağında Mamah sağdan gönderilen topu şık bir dokunuşla ağlara gönderdi ve Göztepe bu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına Göztepe temsilcimize göre daha iyi başladı. 47.dakikada Romulo’nun şutunda konuk ekip sonuç alamazken 54.dakikada ise Candeias’ın frikiği üstten auta gitti. 57.dakikada Burak ile gol arayan Kocaelispor sonuç alamadı. 61.dakikada Amaral’ın şutu üstten auta gitti. 71.dakikada gelişen atakta Kubilay altı pas üzerinde buluştuğu topu ağlara gönderdi ve Göztepe 2-0 öne geçti.
PENALTILARLA HAYATA DÖNDÜK
Son bölümde Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Gürsel tüm riskleri aldı. 81.dakikada oyuna sonradan giren Beridze’nin yerde kaldığı pozisyonda hakem beyaz noktayı gösterdi. Candeias 83.dakikada farkı bire indiren golü penaltıdan attı. 87.dakikada Taha’nın elle müdahalesinin ardından hakem VAR incelemesinin ardından bir kez daha penaltıyı gösterdi. Candeias yine penaltı vuruşundan skora dengeyi getirdi. 90+9.dakikada Candeias bir penaltı vuruşunu daha ağlara gönderdi ve karşılaşmada skor 3-2 oldu. Geriye kalan bölümde başka gol olmadı ve Kocaelispor sahadan 3 puanla ayrıldı.
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CANLI ANLATIM
0' Maç başladı.
15' Kocaelispor’da Amaral’ın şutunu kaleci çıkardı.
16' Kullanılan köşe vuruşunda Emir’in kafa vuruşu dışarı gitti.
40' Candeias'ın ortasında Amaral dokunamadı.
44' Göztepe Mamah'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
İLK YARI SONA ERDİ
45' İkinci yarı başladı.
51' Göztepe'de Mamah'ın vuruşu kaleci Gökhan'ın üzerine gitti.
54' Candeias'ın kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.
57' Kocaelispor'da Burak'ın şutunda top kaleyi bulmadı.
67' Billal Messaoudi'nin attığı golle Göztepe skoru 2-0 yaptı. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
70' Göztepe Kubilay Kararsızkuş'un attığı golle skoru 2-0 yaptı.
83' Kocaelispor'da Candeias kazanılan penaltı vuruşunda topu ağlara gönderen isim oldu. 1-2
89' Taha'nın elle müdahalesi sonrasında hakem beyaz noktayı gösterdi. Candeias penaltıdan bir kez daha ağları havalandırdı. 2-2
98' Candeias kazanılan üçüncü penaltıyı da gole çevirerek Kocaelispor'u öne geçiren golü attı. 3-2
MAÇ SONA ERDİ.
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KOCAELİSPOR İLK 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
7. CEM EKİNCİ
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
23. TUNCER DUHAN AKSU
32. MEHMET YILMAZ
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
45. MESUT CAN TUNALI
53. BURAK ÖKSÜZ
55. YUSUF ABDİOĞLU
KOCAELİSPOR YEDEKLER
1. HARUN TEKİN
67. MEHMET ENES SARI
5. HAŞİM ARDA SARMAN
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
14. GIORGI BERIDZE
19. ATİLA TURAN
21. BEDİRHAN YILDIZ
44. JOSIP VUKOVIC
47. RAMIL SHEIDAEV
70. BARIŞ ALICI
GÖZTEPE İLK 11
1. MATEUSZ LIS
4. TAHA ALTIKARDEŞ
5. HELITON JORGE TITO DOS SANTOS
12. İSMAİL KÖYBAŞI
30. YALÇIN KAYAN
31. ANTHONY JUNIOR DENNIS
6. CELİL YÜKSEL
50. ÜMİT AKDAĞ
77. OGÜN BAYRAK
79. ROMULO JOSE CARDOSO DA CRUZ
23. KENNETH OBINNA MAMAH
GÖZTEPE YEDEKLER
13. ARDA ÖZÇİMEN
45. BILLAL MESSAOUDI
9. KUBİLAY KANATSIZKUŞ
14. RAMON PASCAL LUNDQVIST
15. TARKAN SERBEST
17. ENSAR AKSAKAL
81. TURGAY PHILIPP GEMİCİBAŞI
24. LASSE NIELSEN
33. ATINÇ NUKAN
88. FIRATCAN ÜZÜM