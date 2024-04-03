Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybederek 8.945,80 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 87,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 2,40 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,97 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 4,41 ile kimya petrol plastik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt dışında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin odağına yerleştiğini söyledi.

Yarın yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da hizmet sektörü PMI, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, 9.000 ve 9.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

# hizmet, para

03 Nis 2024 - 20:08 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.758.387 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL