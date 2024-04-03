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03 Nis 2024 - 21:42- Ekonomi G:

ABD'li bankadan dolar tahmini: 30 liranın altına inecek

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ABD'li bankacılık devi Wells Fargo, Türk Lirası'na ilişkin iyimserliğin arttığına dikkat çekti. Banka, Dolar/TL'nin 30 seviyesinin altına ineceğini öngördü.

ABD'li bankadan dolar tahmini: 30 liranın altına inecek mask
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ABD'nin önde gelen bankalarından Wells Fargo, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

Banka, yerel seçimler sonrasında da Türk Lirası'na ilişkin uzun vadeli yapıcı görüşülerini "artan bir inançla" yineledi.

Dolar/TL'nin bu yıl zirveyi gördüğünü belirten banka, 2025 yılında 30 seviyesinin altına ineceği öngörüsünde bulundu.

Bankadan yapılan analize göre bu yılın başında Türk Lirası'na ilişkin uzun vadeli ihtiyatlı iyimser bakış açısı resmi olarak ifade edildi.

Geçen yıllara göre önemli görüş değişikliğinin olduğuna dikkat çeken banka, "Yerel seçimlerin geride kalması ile politika ve ekonomik ortodoksiye olan bağlılığın devam etmesiyle birlikte, Türk Lirası'na ilişkin uzun vadeli yapıcı görüşümüzü, artan bir inançla yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

# Türkiye, ifade

03 Nis 2024 - 21:42 - Ekonomi --- Okunma

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