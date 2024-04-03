Derince bağlantı yolunda üstyapı aşamasına geçiliyor

BAYRAMDAN SONRA HIZLANACAK

Derince, İzmit ve Körfez arasında D-100 Karayolu’ndaki tır ve kamyon trafiğini azaltmak, trafik akışını rahatlatmak amacı ile yapımına başlanan Derince Limanı- TEM Bağlantı Yolu’nda İSU çalışmalarını tamamladı. TEM bölgesinde kavşak çalışması devam ederken, İSU’nun altyapı çalışmalarını bitirmesiyle birlikte ana yola geçiş yapıldı. Bayramdan sonra Karayolları, D-100 ile TEM arasında yol imalat çalışmalarına başlayacak.

OTOYOLA BAĞLANACAK-Derince Limanı’ndan gelecek yüklü araçlar, bu istikameti kullanarak TEM Otoyolu’na bağlanacak.

ALTYAPIDA SONA GELİNDİ

Geçtiğimiz yıl inşaat çalışmalarının başladığı proje ihalesini 912 milyon lira ile alan Avos Grup İnşaat, Derince Çınarlı Mahallesi Esentepe kesiminde bulunan Bölge Trafik Şube Müdürlüğünün yanında yer alan ve 1999 Marmara Depremi’nde polis teşkilatının üst düzey yöneticileri için prefabrik konulan alanda şantiyesini kurdu. Şantiyenin kurulduğu alanın hemen yanında TEM Otoyolu’nda yapılacak bağlantı kavşağının çalışmaları başladı. TEM’den D-100’e geçiş için İSU, SEDAŞ, İZGAZ ve Telekom da deplase hatlarında çalışmaya başladı ve çalışmaların sonuna gelindi.

ÜST GEÇİT BURAYA YAPILACAK-Özellikle şehir trafiğini kilitleyen tır ve kamyonların limana ulaşması, buraya yapılacak üst geçitle sağlanacak.

DEPLASE ÇALIŞMALARI BİTTİ

Yolun geçtiği bölgede en büyük çalışma İSU tarafından yapıldı. İSU, D-100 ile TEM arasında içme suyu deplase hatlarını 400 ve 800’lük borularla değiştirdi. İSU’nun deplase çalışmalarını tamamlaması ile birlikte Karayolları üstyapıya geçti. Bayramdan sonra üstyapı çalışmalarında işler hızlanacak. Karayolları yaz aylarına doğru D-100’de yan yolların yapımına başlayacak. Yan yollar tamamlandıktan sonra D-100 üzerindeki 3 katlı kavşağın yapımına geçilecek. 2025 yılında Derince Limanı ile TEM Bağlantı Yolu’nun tamamlanması ve araç geçişlerine açılması planlanıyor. Ancak hava koşullarının izin vermesi halinde projenin 2025 yılında tamamen hayata geçeceği de yetkililer tarafından belirtildi.

KAVŞAK VE ÜST GEÇİT-Derince, İzmit ve Körfez arasında araç trafiğini rahatlatacak projenin kavşağı ve üst geçidi projede böyle gözüküyor.

2 KAVŞAK VE 5 KÖPRÜ YAPILACAK

Proje üzerinde mevcutta Devlet Demir Yolları Köprüsü, D-100 alt geçit köprüsü ve TEM alt geçit köprüsü bulunuyor. Söz konusu yol, Derince Limanı’ndan başlayıp Devlet Demir Yolları köprülerinin üstünden geçerek D-100 üzerinde 3 katlı kavşak ile ilerleyip farklı seviyeli (trompet) kavşakla TEM Otoyolu’na bağlanacak. Bu kesimde güzergahı dikine kesen D-100 geçişi, yer altına alınan bir battı-çıktı ile geçilecek şekilde tasarlandı. Proje kapsamında 1,7 kilometrelik yol, 5 köprü ve 2 kavşak yapılacak.

LİMANA DOĞRU GİDECEK-Altyapısı tamamlanan inşa halindeki yol, bu kısımdan Derince Limanı’na tır ve kamyonları şehir trafiğine girmeden aktaracak.