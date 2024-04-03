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03 Nis 2024 - 20:52- Asayiş G:

Hafif ticari araç ile çarpışan kamyonet devrildi: 2 yaralı

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Derince'de hafif ticari araç ile çarpışan kamyonet devrildi. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Binali Aslan
Binali Aslan Tüm Haberleri
Hafif ticari araç ile çarpışan kamyonet devrildi: 2 yaralı
Hafif ticari araç ile çarpışan kamyonet devrildi: 2 yaralı
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Kaza, saat 19.00 sıralarında  Derince D-100 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Abdülkadir Gencel yönetimindeki 41 DG 765 plakalı hafif ticari araç ile Muhammet Soydan idaresindeki patates yüklü 41 ANG 530 plakalı kamyonet çarpıştı. Kamyonet çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. Abdülkadir Gencel ve Muhammet Soydan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hafif ticari araç ile çarpışan kamyonet devrildi: 2 yaralı
Hafif ticari araç ile çarpışan kamyonet devrildi: 2 yaralı

# araç, İzmit, Derince

03 Nis 2024 - 20:52 Kocaeli/ Derince- Asayiş --- Okunma

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