Hafif ticari araç ile çarpışan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Derince D-100 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Abdülkadir Gencel yönetimindeki 41 DG 765 plakalı hafif ticari araç ile Muhammet Soydan idaresindeki patates yüklü 41 ANG 530 plakalı kamyonet çarpıştı. Kamyonet çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. Abdülkadir Gencel ve Muhammet Soydan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.