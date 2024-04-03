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03 Nis 2024 - 22:12- Siyaset G:

İYİ Parti'de art arda istifalar

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İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, partideki görevinden istifa etti. Kavuncu'nun ardından İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da görevini bıraktığını duyurdu.

İYİ Parti'de art arda istifalar mask
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İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu, ancak seçimi beklediklerinin çok altında bir sonuçla tamamladıklarını belirtti.

Buğra Kavuncu, şunları kaydetti:

"Tüm bu şartlar altında, ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek, gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, 8 aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

Kavuncu, bundan sonraki süreçte, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak  Türkiye için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurdu.

Akburak şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük Kongremizin, Türkiye’nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim liderimizin yanındayım! Sevgi ve Saygılarımla."

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03 Nis 2024 - 22:12 - Siyaset --- Okunma

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