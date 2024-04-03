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03 Nis 2024 - 23:38- Spor G:

Stanimir Stoilov: “Oyun aklımızı kaybettik”

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Trendyol 1. Lig’in 28. haftasında Kocaelispor’un üç penaltı golüyle 3-2 Göztepe’yi mağlup ettiği maçın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

Stanimir Stoilov: “Oyun aklımızı kaybettik” mask
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Stoilov: “Duygusallaştık ve oyun aklımızı kaybettik"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise, “Bugün çok iyi oyun vardı. Özellikle bizim takım gerçekten çok iyi oynadı. İstediğimiz futbolu sahaya yansıttık. Son 5-10 dakika oyun anlamında duygusallaştık. Bu nedenle de oyun akılımızı kaybettik ve defansif organizasyonumuzu kaybetmemize yol açtı. Futbolda bunlar oluyor. Başımızı kaldırıp önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Önümüzdeki maçı kazanıp hedefimize ulaşacağız” dedi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Stoilov, “Kariyerimde böyle özel bir maç hatırlamıyorum. Futbolda bazen son dakikalarda kaybedersiniz. Sadece son dakikalarda duygusallaştık. İstemediğimiz gollere sebep oldu. Öte yandan atmosfer çok iyiydi. Her zaman taraftarın stada gelmesi çok güzel. Futbol taraftar için oynanıyor. Bir sonraki maçta da umarım stat tekrar ful olur. Her maçımızda dolu stadyuma oynuyoruz. Buna alışkınız. Her zaman taraftarı sahaya çekmek için çalışıyoruz” dedi.

Kaynak: AA

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03 Nis 2024 - 23:38 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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