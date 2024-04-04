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Bayraktar TB3 2. Prototip bir testi daha geçti

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 2. Prototip'in 4. Uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bayraktar TB3 2. Prototip bir testi daha geçti mask
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Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA 2. Prototip, 4. test uçuşunu da başarıyla tamamladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

İLK KEZ TEKNOFEST’TE SERGİLENDİ

Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir’de yapılan TEKNOFEST’lere de katıldı.

100. YILDA VATANDAŞLA BULUŞTU

Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, daha önce dünyanın ilk SİHA gemisi olarak adlandırılan TCG Anadolu’nun uçuş güvertesinde İstanbul ve İzmir’de sergilendi. Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle yapılan törenlerde de TCG Anadolu’nun uçuş güvertesindeki yerlerini alan Bayraktar TB3 ve KIZILELMA’yı yüz binlerce vatandaş ziyaret etti.

# sosyal, Türkiye, İstanbul

04 Nis 2024 - 02:09 - Teknoloji Bilim --- Okunma

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