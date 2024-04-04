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Abdullah Eryarsoy'un acı günü

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AK Parti Kocaeli eski Başkanı Abdullah Eryarsoy'un babası Mehmet Sıraç Eryarsoy, hayatını kaybetti.

Abdullah Eryarsoy'un acı günü mask
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AK Parti Kocaeli eski Başkanı Abdullah Eryarsoy'un babası  Mehmet Sıraç Eryarsoy, geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Ayrıca Körfez Belediyesi önceki dönem meclis üyelerinden Yusuf Eryarsoy’un da babası olan Mehmet Sıraç Eryarsoy'un, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları dolayısıyla 2 yıldır tedavi gördüğü, evinde kalp krizi geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı öğrenildi. 84 yaşındaki Mehmet Sıraç Eryarsoy’un cenaze bilgileri henüz netleşmedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, parti, Körfez

04 Nis 2024 - 07:28 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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