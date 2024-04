İzmit Karabaş Mahallesi’nde bir eve giren hırsızlar 2 milyon 500 bin lira değerinde altın ve eşyalar çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kimliklerini belirlediği O.K. ve B.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. O.K. ve B.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ