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Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem

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Japonya'nın kuzeydoğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem mask
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Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 12.16'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Fukuşima geneli, Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate, Miyagi, İbaraki, Çiba eyaletleri ile başkent Tokyo'da hissedildiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# meteoroloji

04 Nis 2024 - 09:02 Kocaeli/ İzmit- Dünya --- Okunma

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