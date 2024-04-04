Altında yeni rekor!

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından rekor seviyeye yükseldi. Powell, enflasyondaki son yükselişin genel görünümü değiştirmediğine vurgu yaptı.

Ons altın, Powell'ın açıklamaları sonrası 2.300 dolar seviyelerine kadar yükselerek rekor kırdı.

Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi.

Gram altın fiyatları ise ons altındaki yükselişten etkilendi.Gram altın, güne 2.363 Türk Lirası civarında başladı. Gram altın en düşük 2355 lira, en yüksek de 2367 lira seviyesi gördü. Altının gramı, 2 bin 360,88 işlem görüyor.

Çeyrek altın ise 3.873 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.438,17 lira

Çeyrek altın 3.858,22 lira

Yarım altın 7.716,45 lira

Cumhuriyet altını 15.386 lira

Gremse altın 41.255,00 liradan satılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi