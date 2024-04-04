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Kredi kartı faizleri yakın zamanda yükseltilecek

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Kredi kartı faizlerinin, kredilerinden daha düşük olması sonrası beklenti kredi kartı faizlerinin de tekrar yükseltilmesi yönünde.

Kredi kartı faizleri yakın zamanda yükseltilecek mask
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Ekonomi politikalarında faiz arttırımı sonrası Kredi Kartı Nakit Avans ve Kredili mevduat hesaplarında da uygulanan azami faiz oranı yüzde 4.42’den yüzde 5 seviyesine yükseltilmişti. Fakat buna rağmen vatandaşlar Kredili Mevduat Hesabı kullanmaya devam ediyor. Normal şartlar altında bankalardan çektiğimiz kredilerin, kredi kartı faizinden düşük olması bekleniyor fakat ülkemizde uzun süredir bunu tam tersi bir durum var.  Şu anda Türkiye’de kredi faizleri, kredi kartı faizlerine göre daha yüksek. Kredi kartı faizleri yüzde 3.66 seviyesinde seyrederken, ihtiyaç kredileri yüzde 4.20, taşıt kredileri yüzde 4.98 oranında. Beklenti kredi kartı faizlerinin ve kredili mevduat faizlerinin önümüzdeki günlerde tekrar yükseltilerek banka kredileri ile eşitlenmesi ve sonrasında banka kredilerini geçmesi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Türkiye, VAR

04 Nis 2024 - 09:27 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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