Türkiye'nin Mart ayı ihracatı 22,5 milyar dolar

Türkiye'nin 2024 yılı Mart ayı ihracat rakamı 22 milyar 578 milyon dolar olarak açıklandı. Bu rakam, Ocak ayındaki 20 milyar dolar ve Şubat ayındaki 21,1 milyar doların üzerinde gerçekleşti ve aylık bazda ihracatın artışını sürdürdüğünü gösterdi.

2023 yılı Mart ayına kıyasla yüzde 4,1 oranında bir gerileme yaşansa da, bu rakam tarihsel olarak en yüksek 3. Mart ayı ihracat değeri olarak kaydedildi.

Ocak-Mart dönemindeki ihracatta ise 63,7 milyar dolarla tüm zamanların ilk çeyrek rekoru kırıldı.

Kaynak: AA