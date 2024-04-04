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Araç sahiplerinin merakla beklediği karar belli oldu, o uygulama iptal edildi

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Milyonlarca araç sahibi için yeni bir dönem başladı ve araç sahiplerinin uzun zamandır beklediği karar nihayet geldi, o karar artık iptal oldu.

Araç sahiplerinin merakla beklediği karar belli oldu, o uygulama iptal edildi mask
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Milyonlarca araç sahibinin beklediği karar nihayet açıklandı ve araç sahipleri için yeni bir döneme resmen adım atıldı. Adana 4. Tüketici Mahkemesi'nin başvurusu üzerine yapılan detaylı bir inceleme sonucunda, araç satışı sonrasında eski sahibinin sigorta kapsamının 15 gün boyunca devam etmesi uygulamasının Anayasa'ya uygun olmadığı kararlaştırıldı.

O UYGULAMA SONA ERİYOR

Bu kararın ardından Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan detaylı bir değerlendirme sonucunda, araç satışı sonrasında zorunlu mali sorumluluk sigortası uygulamasının sona ereceği belirtildi. Bu kararın Resmi Gazete'de yayınlanması ve yasal statü kazanmasıyla birlikte, araç sahipleri için önemli bir dönemeç yaşanmış oldu. Bundan böyle, araç satışının ardından eski sahibinin sigortasının devam etmesi zorunluluğu ortadan kalktı.

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla birlikte, trafik sigortası düzenlemelerinde önemli bir değişiklik yaşandı. Kararın yürürlüğe gireceği tarih, 9 ay sonrası olarak belirlendi.

Araç devri sonrası zorunlu mali sorumluluk sigortası uygulamasının sona ereceği bu karar, trafik sigortası alanında yeni bir yol haritasının çizilmesine olanak sağlayabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

# araç, yeni

04 Nis 2024 - 10:21 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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