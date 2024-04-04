Başkan Kocaman'a çoşkulu karşılama

31 Mart yerel seçimlerimde AK Parti ve Cumhur İttifakı belediye başkanı adayı Av.M.Mustafa Kocaman, yüzde 45.56 oy oranı 35 bin 535 seçmenin desteğini alarak yeniden Kartepe Belediye Başkanı seçildi. Yaptığı hizmetlerle Kartepeli hemşehrilerinden büyük destek gören Başkan Kocaman belediyede çalışan mesai arkadaşları da büyük bir sevgi seliyle karşılayarak hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

HEP BİRLİKTE İMZA ATTIK

Kendisine gösterilen desteğe ve sevgiye teşekkür eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Bu tablo Kartepe’de daha önce yaşanmadı. Bu başarı tek bir kişinin gücü değildir. Bu bir ekip işidir. Burada olan ve gönlü burada olan kardeşlerimizle bu başarıyı elde ettik. Geçtiğimiz beş yılda Kartepe’ye büyük eserler kazandırdık. Çok önemli işlere hep birlikte imza attık” dedi.

ALLAH SİZLERDEN RAZI OLSUN

Başkan Kocaman, “Çok güzel bir Kent Meydanı ve Kent Merkezi oluşturduk. Bunu birlikte başardık. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun” açıklamasında bulundu.

TAAHHÜT EDİYORUM

“Bizler birlikte Kartepe için mücadele ettik” diyen Başkan Kocaman, “Yapılan anketlerin iyi olması sonrasında Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yeniden belediye başkan adayı gösterildik. Zorluklara rağmen seçimi çok net bir sonuçla kazandık. Bunun anlamı önümüzde ki beş yıl daha fazla çalışacağız. Milletimize her şeyin en güzelini ulaştırmalıyız. Önümüzdeki beş yılı disiplin içerisinde, kararlılık, özveri, fedakarlık ile geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bunu ben belediye başkanınız olarak taahhüt ediyorum” ifadelerini kullandı.

AİLELERİNİZE TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİNİZ

“Önümüzde ki beş yıl daha çok çalışacağız” diyen Başkan Kocaman, “Sizlerden geçmiş beş yıldan daha fazla çalışmanızı bekliyorum. Ancak bu şekilde aziz milletimize daha güzel eserler kazandırabiliriz. Kartepemiz 2009 yılında kuruldu. Genç bir ilçe olan Kartepemiz birçok yatırıma ihtiyaç duymaktadır. Bunu hepimiz biliyoruz. İlçemize gerekli olan yatırımların birçoğunu tamamlamanın verdiği özgüvenle önümüzde ki dönemde daha çok çalışmalıyız. Özveri ve fedakarlık beliyorum. Bunu bende yapacağım. Allah sizlerden razı olsun. Ailelerinize benim teşekkürlerimi iletiniz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN