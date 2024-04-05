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T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ

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T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ

T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ
2019/720 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/720 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, BAĞIRGANLI Mahalle/Köy, Dayamalı Mevkii, 126 Ada, 24 Parsel, FINDIKLIK Nol ...
Adresi : Bağırganlı Mah. Fındıklık Mevki Kandıra / KOCAELİ
Yüzölçümü : 38.280,72 m2
Kıymeti : 979.863,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 10:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:07

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 10:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 10:07

 

#ilangovtr

Basın No ILN02014570

05 Nis 2024 - 00:00 Kocaeli- Resmi İlanlar --- Okunma

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