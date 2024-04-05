T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ

2019/720 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/720 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, BAĞIRGANLI Mahalle/Köy, Dayamalı Mevkii, 126 Ada, 24 Parsel, FINDIKLIK Nol ...

Adresi : Bağırganlı Mah. Fındıklık Mevki Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 38.280,72 m2

Kıymeti : 979.863,50 TL

KDV Oranı : %10

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