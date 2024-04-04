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04 Nis 2024 - 10:50- Spor G:

Kocaelispor tribünleri galibiyeti böyle kutladı

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Temsilcimiz Kocaelispor’un kendi saha ve seyircisi önünde Göztepe’yi 3-2 mağlup ettiği mücadelenin ardından Kocaelisporlular galibiyeti yangın tüpleriyle kutladı.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
Kocaelispor tribünleri galibiyeti böyle kutladı
Kocaelispor tribünleri galibiyeti böyle kutladı
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TFF 1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor'un, Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçta çok ilginç görüntüler yaşandı.

Kocaelispor'un gollerini Candeias hat-trick yaparken, Göztepe'nin sayıları Mamah ve Kubilay Kanatsızkuş'tan geldi.

Maçın 82. dakikasına kadar 2-0 geride olan Kocaelispor, son dakikalarda kazandığı üç penaltıyı Candeias'ın başarılı vuruşlarıyla gole çevirerek müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Bu galibiyetle Kocaelispor puanını 48'e çıkartırken, Göztepe 56 puanda kalarak liderlik yarışında önemli bir kayıp yaşadı.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİ SIKTILAR

Kocaelispor taraftarı, tribündeki yangın söndürme tüplerini sıktı.

Polis taraftarlara müdahale ederken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

# polis, kocaelispor

04 Nis 2024 - 10:50 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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