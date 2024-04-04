Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
04 Nis 2024 - 10:57- Spor G:

Göztepe maçında seyirci rekoru kırıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Önceki akşamki maçı izleyen biletli taraftar sayısının 10 bin 385 olduğu açıklandı. Bu sezon ilk kez 10 bin rakamının üzerine çıkıldı, rekor kırıldı. En fazla kalabalık numaralı alt tribündeydi. Misafir takım tribünündeki taraftar sayısı da 1000’in üzerindeydi.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Göztepe maçında seyirci rekoru kırıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Kocaelispor kulübü, önceki akşam oynanan Göztepe maçının biletli seyirci sayısını açıkladı. Buna göre mücadeleyi 10 bin 385 biletli taraftarın izlediği belirtildi. Böylece Erzurum FK maçındaki 9996 biletli seyirci sayısının üzerine ilk kez çıkıldı, sezonun rekoru kırıldı.  En fazla kalabalık numaralı alt tribündeydi. Maraton alt ikinci sırada, maraton üst ise üçüncü sırada yer aldı. Misafir takım tribününden maçı izleyenlerin sayısı 1000’un üzerindeydi. 35 bin kişi kapasitesi olan Yıldız Entegre Stadı’nda emniyetin beklentisi 13 bin dolayında taraftarın maça gelmesiydi. Rakam beklentinin biraz altında kaldı.

Hangi tribünden kaç biletli seyirci maçı izledi?

Numaralı alt tribün: 2583

Maraton alt: 2412

Maraton üst: 2145

Misafir takım: 1185

Güney kale arkası: 925

Numaralı üst: 454

Protokol: 344

Batı loca. 241

Doğu loca: 78

Güney kale arkası engelli: 18

# kocaelispor

04 Nis 2024 - 10:57 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.822.939 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL