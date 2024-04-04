Göztepe maçında seyirci rekoru kırıldı

BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Kocaelispor kulübü, önceki akşam oynanan Göztepe maçının biletli seyirci sayısını açıkladı. Buna göre mücadeleyi 10 bin 385 biletli taraftarın izlediği belirtildi. Böylece Erzurum FK maçındaki 9996 biletli seyirci sayısının üzerine ilk kez çıkıldı, sezonun rekoru kırıldı. En fazla kalabalık numaralı alt tribündeydi. Maraton alt ikinci sırada, maraton üst ise üçüncü sırada yer aldı. Misafir takım tribününden maçı izleyenlerin sayısı 1000’un üzerindeydi. 35 bin kişi kapasitesi olan Yıldız Entegre Stadı’nda emniyetin beklentisi 13 bin dolayında taraftarın maça gelmesiydi. Rakam beklentinin biraz altında kaldı.

Hangi tribünden kaç biletli seyirci maçı izledi?

Numaralı alt tribün: 2583

Maraton alt: 2412

Maraton üst: 2145

Misafir takım: 1185

Güney kale arkası: 925

Numaralı üst: 454

Protokol: 344

Batı loca. 241

Doğu loca: 78

Güney kale arkası engelli: 18