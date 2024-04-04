Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

İşte Göztepe maçını izleyen taraftar sayısı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaelispor kulübü, dün akşam oynanan Göztepe maçının biletli seyirci sayısını açıkladı.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
İşte Göztepe maçını izleyen taraftar sayısı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Buna göre mücadeleyi 10 bin 385 biletli taraftarın izlediği belirtildi. Böylece bu sezonun rekoru kırılmış oldu. En fazla kalabalık numaralı alt tribündeydi. Maraton alt ikinci sırada, maraton üst ise üçüncü sırada yer aldı. Misafir takım tribününden maçı izleyenlerin sayısı 1000’un üzerindeydi.

Hangi tribünden kaç biletli seyirci maçı izledi?

Numaralı alt tribün: 2583

Maraton alt: 2412

Maraton üst: 2145

Misafir takım: 1185

Güney kale arkası: 925

Numaralı üst: 454

Protokol: 344

Batı loca. 241

Doğu loca: 78

Güney kale arkası engelli: 18

04 Nis 2024 - 10:57 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.822.939 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL