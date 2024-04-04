İşte Göztepe maçını izleyen taraftar sayısı

Buna göre mücadeleyi 10 bin 385 biletli taraftarın izlediği belirtildi. Böylece bu sezonun rekoru kırılmış oldu. En fazla kalabalık numaralı alt tribündeydi. Maraton alt ikinci sırada, maraton üst ise üçüncü sırada yer aldı. Misafir takım tribününden maçı izleyenlerin sayısı 1000’un üzerindeydi.

Hangi tribünden kaç biletli seyirci maçı izledi?

Numaralı alt tribün: 2583

Maraton alt: 2412

Maraton üst: 2145

Misafir takım: 1185

Güney kale arkası: 925

Numaralı üst: 454

Protokol: 344

Batı loca. 241

Doğu loca: 78

Güney kale arkası engelli: 18