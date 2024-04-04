İşte Göztepe maçını izleyen taraftar sayısı

Buna göre mücadeleyi 10 bin 385 biletli taraftarın izlediği belirtildi. Böylece bu sezonun rekoru kırılmış oldu. En fazla kalabalık numaralı alt tribündeydi. Maraton alt ikinci sırada, maraton üst ise üçüncü sırada yer aldı. Misafir takım tribününden maçı izleyenlerin sayısı 1000’un üzerindeydi.
Hangi tribünden kaç biletli seyirci maçı izledi?
Numaralı alt tribün: 2583
Maraton alt: 2412
Maraton üst: 2145
Misafir takım: 1185
Güney kale arkası: 925
Numaralı üst: 454
Protokol: 344
Batı loca. 241
Doğu loca: 78
Güney kale arkası engelli: 18