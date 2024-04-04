Körfez’in ortaokulları yeşil sahada kapışacaklar

Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Körfez ilçede bulunan 12 orta okulun futbol takımları 3 grup halinde kıyasıya mücadele edecekler. 12 okuldan yaklaşık 200 sporcu öğrenci önce grup maçları yapacaklar.

18 NİSAN’DA TAMAMLANACAK

Ardından da çaprak eşleşme ile eleme turlarına geçilecek. 2 Nisan tarihinde başlayan turnuva araya Ramazan Bayramı’nın girmesi nedeniyle 18 Nisan Perşembe günü final maçı ile bitecek. Turnuvanın bütün maçları Yarımca sahilinde bulunan Körfez Belediyesi Spor Tesisleri sahasında oynanacak. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün de desteği ile gerçekleştirilen organizasyonun finali de büyük heyecana sahne olması bekleniyor.

A GRUBU B GRUBU İGSAŞ ORTAOKULU HEREKE NUH ÇİMENTO ORTAOKULU NUH ÇİMENTO VATAN ORTAOKULU BARBAROS İMAM HATİP ORTAOKULU SİMYA KOLEJİ ORTAOKULU KÖRFEZ İMAM HATİP ORTAOKULU KIŞLADÜZÜ ORTAOKULU YUKARI HEREKE ORTAOKULU

C GRUBU YÖNDER KOLEJİ ORTAOKULU EMLAK KONUT ORTAOKULU YEŞİLVADİ KOLEJİ ORTAOKULU ÖZEL KÖRFEZİM ORTAOKULU

Kaynak: BÜLTEN