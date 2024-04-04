Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Körfez’in ortaokulları yeşil sahada kapışacaklar

ABONE OL Google News Sayfamız

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Körfez Belediyesi tarafından organize edilen Körfez İlçe Küçük Erkekler Futbol Turnuvası başladı.

Körfez’in ortaokulları yeşil sahada kapışacaklar mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Körfez ilçede bulunan 12 orta okulun futbol takımları 3 grup halinde kıyasıya mücadele edecekler. 12 okuldan yaklaşık 200 sporcu öğrenci önce grup maçları yapacaklar.

18 NİSAN’DA TAMAMLANACAK

Ardından da çaprak eşleşme ile eleme turlarına geçilecek. 2 Nisan tarihinde başlayan turnuva araya Ramazan Bayramı’nın girmesi nedeniyle 18 Nisan Perşembe günü final maçı ile bitecek. Turnuvanın bütün maçları Yarımca sahilinde bulunan Körfez Belediyesi Spor Tesisleri sahasında oynanacak. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün de desteği ile gerçekleştirilen organizasyonun finali de büyük heyecana sahne olması bekleniyor.

 

A GRUBU

B GRUBU

İGSAŞ ORTAOKULU

HEREKE NUH ÇİMENTO ORTAOKULU

NUH ÇİMENTO VATAN ORTAOKULU

BARBAROS İMAM HATİP ORTAOKULU

SİMYA KOLEJİ ORTAOKULU

KÖRFEZ İMAM HATİP ORTAOKULU

KIŞLADÜZÜ ORTAOKULU

YUKARI HEREKE ORTAOKULU

 

C GRUBU

YÖNDER KOLEJİ ORTAOKULU

EMLAK KONUT ORTAOKULU

YEŞİLVADİ KOLEJİ ORTAOKULU

ÖZEL KÖRFEZİM ORTAOKULU

 

Kaynak: BÜLTEN

# Körfez, Ramazan, Körfez Belediyesi

04 Nis 2024 - 11:03 Kocaeli- Spor --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.822.939 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL