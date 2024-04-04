Körfez’in ortaokulları yeşil sahada kapışacaklar

Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Körfez ilçede bulunan 12 orta okulun futbol takımları 3 grup halinde kıyasıya mücadele edecekler. 12 okuldan yaklaşık 200 sporcu öğrenci önce grup maçları yapacaklar.
18 NİSAN’DA TAMAMLANACAK
Ardından da çaprak eşleşme ile eleme turlarına geçilecek. 2 Nisan tarihinde başlayan turnuva araya Ramazan Bayramı’nın girmesi nedeniyle 18 Nisan Perşembe günü final maçı ile bitecek. Turnuvanın bütün maçları Yarımca sahilinde bulunan Körfez Belediyesi Spor Tesisleri sahasında oynanacak. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün de desteği ile gerçekleştirilen organizasyonun finali de büyük heyecana sahne olması bekleniyor.
A GRUBU
B GRUBU
İGSAŞ ORTAOKULU
HEREKE NUH ÇİMENTO ORTAOKULU
NUH ÇİMENTO VATAN ORTAOKULU
BARBAROS İMAM HATİP ORTAOKULU
SİMYA KOLEJİ ORTAOKULU
KÖRFEZ İMAM HATİP ORTAOKULU
KIŞLADÜZÜ ORTAOKULU
YUKARI HEREKE ORTAOKULU
C GRUBU
YÖNDER KOLEJİ ORTAOKULU
EMLAK KONUT ORTAOKULU
YEŞİLVADİ KOLEJİ ORTAOKULU
ÖZEL KÖRFEZİM ORTAOKULU
Kaynak: BÜLTEN