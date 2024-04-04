Büyükakın: Kadir Gecesi’nin kadrini bilenlerden olalım

Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in nazil olduğu bu mübarek gecenin kadrini bilmenin önemine değinen başkan Büyükakın” Feyiz ve bereketin üzerimize adeta yağdığı bu müstesna gecenin öncelikle mazlum coğrafyalar olmak üzere insanlığın barışına ve adaletine vesile olmasını dilerim.” dedi

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kadir Gecesi nedeni ile bir mesaj yayınladı. Başkan Büyükakın, Kadir Gecesi’nin bir hüküm gecesi olduğunu ifade ederek sözlerine şu şekilde devam etti” Bu mübarek gecede işlerimiz, yaptıklarımız, davranışlarımız takdir edilir ve hükmü verilir. Yüce Rabbimiz bu bereketli gecede kullarıyla ilgili her şeyi karara bağlar. Af ve mağfiret gecesi, hem kişisel olarak kendimizle hesaplaşma hem de Rabbimizle konuşma gecesidir. İnşallah bu gecenin sonunda affedilenlerden, günahlarından arınanlardan oluruz.

Mübarek geceleri, kutsal günleri hem birey hem de toplum olarak fırsat kabul etmeliyiz. Kutsal gecelerde millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha çok düşünmeli, toplum olarak da barışmak için vesile saymalıyız. Savaşların, kavgaların, afetlerin daha da arttığı günümüzde başta mazlum coğrafyalarda yaşanan gözyaşının dinmesi için ellerimizi açalım. İlahi rahmetin bizleri kuşattığı bu gecede, farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görelim. Yüzyıllardır olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterelim

Kıymetli Kocaelili hemşerilerimin mübarek Kadir gecesini en içten duygularımla kutlarken, bu hayırlı gecenin milletimizin her ferdinin kurtuluşuna vesile olmasını dilerim. Bir kez daha bin geceden daha hayırlı Kadir gecemizin şehrimize, şehrimizin kıymetli insanlarına güzellikler getirmesini dilerim. Kadir gecemiz mübarek olsun

Kaynak: BÜLTEN