Gram altın 1000 lira birden artabilir! Bu tarihe dikkat

Ekonomist Mert Başaran, altın ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak gram altının 3.333 lira olacağı tarihle ilgili net bir tahminde bulundu. Başaran, gram altının 3.333 TL olacağı tahminiyle ilgili açıklamalarda bulunarak yatırımcıları uyardı. Ayrıca, altın fiyatlarına ilişkin gelecek beklentilerini değerlendirerek, yatırımcıların yaklaşan döneme yönelik stratejilerini gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı. Mert Başaran, son dönemde altın fiyatlarının tarihi zirvelere çıkmasının, Merkez Bankası'nın faiz kararlarının etkisiyle olduğunu belirtti.

Başaran, gram altın fiyatının 3.333 TL'ye ulaşma olasılığının oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi