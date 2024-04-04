Emekliler bayram ikramiyeleri böyle sorgulayacak: Hesabınıza ne kadar yattı öğrenin…

Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan tarihinde başlayacak. Bayram öncesinde yaklaşık 16 milyon hak sahibine ikramiye ödemeleri yapılacak. Emeklilerin yanı sıra şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, vazife malullüğü alanlar, terörden zarar gören siviller, yaşlılık maaşı alanlar ve dul ile yetim maaşından faydalananlar da emekli bayram ikramiyesi alabilecekler.

Emekli Sandığı emeklisi olan maaş ödemelerini 3,4 ve 5’inde alanlara ise ikramiyeler 3-5 Nisan tarihleri arasında yatacak.

Bağ-Kur emeklileri ise bayram ikramiyesi ödemelerini 5 Nisan cuma günü alacak.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, ikramiyelerin yatıp yatmadığını kontrol etmek için şubeye gitmelerine gerek yok. Emekli maaşlarının yattığı hesaplara ikramiyeler, ödeme programına göre yatırılacak. Peki, Emekli bayram ikramiyesi yatmaya başladı mı? İşte, Emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı:

e-Devlet üzerinden hayata geçirilen uygulamayla beraber emekliler, bayram ikramiyesi ve seyyanen ödeme sorgulama yapabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan emekliler, ikramiye sorgulaması yapabilirler.

e-Devlete giriş yapan kullanıcılar, sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama” yazarak ikramiyelerini kontrol edebilirler.

Ayrıca alternatif olarak ikramiye sorgulama işlemleri, telefonla veya internet bankacılığıyla yapılabilecek.

İkramiye ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Emekliler, telefonlarının mobil bankacılık uygulamalarıyla toplam bakiyelerini kontrol ederek ikramiyelerin yatıp yatmadığını görebilirler. Benzer şekilde bankaların müşteri hizmetleri üzerinden de sorgulama yapılabilir.

Kaynak: Haber Merkezi