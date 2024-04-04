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Kadir Gecesi kadınlara tahsis edilecek camiler belli oldu

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Kocaeli İl Müftülüğü Kadir Gecesi nedeniyle teravih namazı sonrası kadınlara tahsis edilecek camileri açıkladı.

Muhammet Emin Can
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Kadir Gecesi kadınlara tahsis edilecek camiler belli oldu mask
Kadir Gecesi kadınlara tahsis edilecek camiler belli oldu
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11 ayın sultanı Ramazan ayının 25. gecesini 26. gecesine bağlayan ve Kuran-ı Kerim ayetlerinin indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi için İl Müftülüğü tarafından kadınlara tahsis edilecek camiler ilan edildi. Buna göre 5 Nisan Cuma gecesi kent genelindeki 14 cami özel gecede teravih namazı sonrası kadınlara tahsisi edilecek. Derince ve Kartepe’de 2’şer, diğer ilçelerde 1’er cami kadınlara tahsis edilecek. 

İLÇE ADI

TERAVİH SONRASI KADINLARA TAHSİS EDİLECEK CAMİ

Başiskele

Barbaros Cami

Çayırova

Hacı Perihan Kayar Cami

Darıca

Bağlarbaşı Mahallesi Merkez Cami

Derince

Harmantarla Cami

Derince

Sırrıpaşa Yeşil Cami

Dilovası

Merkez Cami

Gebze

İlyasbey Cami

Gölcük

Orta Cami

İzmit

Yeni Cuma Cami

Kandıra

Çarşı Cami

Karamürsel

Karabali Cami

Kartepe

Kartepe Merkez Park Cami

Kartepe

Suadiye Merkez Cami

Körfez

Hacı Muharrem Cami

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04 Nis 2024 - 11:44 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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