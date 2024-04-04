Kadir Gecesi kadınlara tahsis edilecek camiler belli oldu

11 ayın sultanı Ramazan ayının 25. gecesini 26. gecesine bağlayan ve Kuran-ı Kerim ayetlerinin indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi için İl Müftülüğü tarafından kadınlara tahsis edilecek camiler ilan edildi. Buna göre 5 Nisan Cuma gecesi kent genelindeki 14 cami özel gecede teravih namazı sonrası kadınlara tahsisi edilecek. Derince ve Kartepe’de 2’şer, diğer ilçelerde 1’er cami kadınlara tahsis edilecek.

İLÇE ADI TERAVİH SONRASI KADINLARA TAHSİS EDİLECEK CAMİ Başiskele Barbaros Cami Çayırova Hacı Perihan Kayar Cami Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Merkez Cami Derince Harmantarla Cami Derince Sırrıpaşa Yeşil Cami Dilovası Merkez Cami Gebze İlyasbey Cami Gölcük Orta Cami İzmit Yeni Cuma Cami Kandıra Çarşı Cami Karamürsel Karabali Cami Kartepe Kartepe Merkez Park Cami Kartepe Suadiye Merkez Cami Körfez Hacı Muharrem Cami