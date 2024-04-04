Kadir Gecesi kadınlara tahsis edilecek camiler belli oldu

11 ayın sultanı Ramazan ayının 25. gecesini 26. gecesine bağlayan ve Kuran-ı Kerim ayetlerinin indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi için İl Müftülüğü tarafından kadınlara tahsis edilecek camiler ilan edildi. Buna göre 5 Nisan Cuma gecesi kent genelindeki 14 cami özel gecede teravih namazı sonrası kadınlara tahsisi edilecek. Derince ve Kartepe’de 2’şer, diğer ilçelerde 1’er cami kadınlara tahsis edilecek.
İLÇE ADI
TERAVİH SONRASI KADINLARA TAHSİS EDİLECEK CAMİ
Başiskele
Barbaros Cami
Çayırova
Hacı Perihan Kayar Cami
Darıca
Bağlarbaşı Mahallesi Merkez Cami
Derince
Harmantarla Cami
Derince
Sırrıpaşa Yeşil Cami
Dilovası
Merkez Cami
Gebze
İlyasbey Cami
Gölcük
Orta Cami
Yeni Cuma Cami
Kandıra
Çarşı Cami
Karamürsel
Karabali Cami
Kartepe
Kartepe Merkez Park Cami
Kartepe
Suadiye Merkez Cami
Hacı Muharrem Cami