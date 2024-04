Karamürsel unutmaz: Ekrem Can pankartıyla maça gittiler

Kocaelispor Teknik Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can, Afrika’da futbolcu takibi sırasında yakalandığı sıtma sonrası rahatsızlanmış ve kurtarılamayarak vefat etmişti. Temsilcimiz Kocaelispor’un kendi sahasında Göztepe’yi ağırladığı mücadele öncesi Karamürselli olan Ekrem Can’ı hemşerileri unutmadı. CHP’den Karamürsel Belediye Başkanı seçilen Ahmet Çalık ve Karamürselli Kocaelisporlular Ekrem Can için “Unutmadık, unutmayacağız” pankartı açtı. Kardeşleri Erol Can ve Erdinç Can’da taraftarları yalnız bırakmadı.