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04 Nis 2024 - 11:53- Spor G:

Karamürsel unutmaz: Ekrem Can pankartıyla maça gittiler

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Vefat eden Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can’ı hemşerileri unutmadı.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
Karamürsel unutmaz: Ekrem Can pankartıyla maça gittiler mask
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Kocaelispor Teknik Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can, Afrika’da futbolcu takibi sırasında yakalandığı sıtma sonrası rahatsızlanmış ve kurtarılamayarak vefat etmişti. Temsilcimiz Kocaelispor’un kendi sahasında Göztepe’yi ağırladığı mücadele öncesi Karamürselli olan Ekrem Can’ı hemşerileri unutmadı. CHP’den Karamürsel Belediye Başkanı seçilen Ahmet Çalık ve Karamürselli Kocaelisporlular Ekrem Can için “Unutmadık, unutmayacağız” pankartı açtı. Kardeşleri Erol Can ve Erdinç Can’da taraftarları yalnız bırakmadı.

# kocaelispor

04 Nis 2024 - 11:53 Kocaeli/ Karamürsel- Spor --- Okunma

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