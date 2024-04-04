CHP İlçe Başkanı Ercan: Toplum İzmit’in kaybedilmemesi için sandıkta bir araya geldi

ÖRGÜTÜMÜZ İYİ BİR KAMPANYA YÜRÜTTÜ

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan yerel seçimlerle ilgili açıklamada bulundu. Örgüte teşekkür eden Ercan, “Güzel bir haftaya başladık. Yerel seçimlerde CHP, 5 yıl daha İzmit’i yönetme iddiasına devam ettiğini gösterdi. ‘İzmit bizimdir’ demiştik ve İzmit’i yeniden aldık. Güçlü bir yönetim ile güçlü bir Kocaelispor’u oluşturacağız. Böyle bir iddia ile ilerleyen günlerde yola çıkacağız. Bunu da belirtmek isterim. Yaklaşık 2 aydır çalışan örgütümüze teşekkür ediyorum. İttifak olmadan seçime girdik. Genel başkanımız ittifak için çok uğraştı ama bir sonuç alamadı. Türkiye ittifakı ile bu seçime girdik. Bu ittifakı kabul eden tüm seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Örgütümüz bu süreçte iyi bir kampanya yürüttü.

POLEMİKLERE GİRMEMEYE GAYRET ETTİK

Bu seçim sürecinde mahalle temsilcileri, ilçe yönetim kurulu üyeleri, CHP örgütü dışında dışarıdan gelen kadın ve gençlik gücümüz hep sahadaydı. Paydaşların tümü gece geç saatlere kadar çalışmalarına devam etti. Kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. İl başkanımıza, milletvekillerine, eski ilçe başkanlarımıza, eski milletvekillerimiz ve eski belediye başkanlarımız süreci takip ettiler. Biz yapılan eleştirilere cevap vermedik, işimize baktık. Gereksiz polemiklere girmemeye gayret ettik. Biliyorduk ki CHP’nin 5 yıl boyunca yaptığı işleri devam ettirecekti.

HİZMET VE ÜRETKENLİĞİMİZLE CEVAP VERECEĞİZ

Hakkımızı almamız için kavga etmemiz gerekiyorsa ederiz. Biz şahsi çıkarlarımız için kavga etmiyoruz, vatandaşlarımız için kavga ediyoruz. Bu kentin büyük projelere değil sosyal projelere ihtiyacı var. Biz İzmit’e çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki 5 yıl kavganın tarafı olmayacağız. Kaostan beklentisi olanlara algı yaratmak isteyenlere hizmetlerimizle ve üretkenliğimizle cevap vereceğiz.”

TOPLUM İZMİT İÇİN SANDIKTA BİR ARAYA GELDİ

Ercan, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin kendilerine destek olup olmadığı yönündeki soruyu, “Ben İYİ Parti ve Saadet Partililerin bize destek verdiğini düşünüyorum. İttifak için genel merkez ve bizler yoğun çaba sarf ettik. Kendi çıkarlarımızın hepsini bir kenara koyacağız. AK Parti’ye karşı toplumun bir arada durması gerekiyordu. Toplum İzmit’in kaybedilmemesi için sandıkta bir araya geldi.”