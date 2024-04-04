Sürücüler dikkat! Kocaeli’de 15 Nisan’dan sonra ceza kesilecek

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Kocaeli’de yapımı 2022 yılında tamamlanan Elektronik Denetim Sistemi devreye giriyor. EDS’ler bugüne kadar denetimlerde kullanılırken, artık trafik ihlallerinde ceza kesilecek. Alınan karara göre ışık ihlali, aşırı hız, hatalı park ve hatalı şerit değişimlerinde sistemdeki kayıtlar dikkate alınarak ceza uygulanacak.

D-100, D-130 yollarında çok sayıda EDS bulunurken, sistem 15 Nisan gününden sonra devreye girecek. Özellikle bu yollarda emniyet şeridini kullanan, aşırı hız yapan sürücülerin daha dikkatli olacakları düşünülüyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ