İl Seçim Kurulu da Körfez itirazını reddetti

İL SEÇİM KURULU DA İTİRAZI REDDETTİ

AK Parti Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt, yerel seçim yarışında 34 bin 209 oy ile en yakın rakibi olan CHP adayı Tayfun Balıkçı’dan 1395 oy fazla alarak yeniden Körfez Belediyesi Başkanı seçildi. İlçede kullanılan oylardan 5 bin oyun geçersiz sayılması sebebiyle CHP Körfez İlçe Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz ederek Körfez’de oy kullanılan 401 sandığın tekrar sayılması için önce ilçe seçim kuruluna başvuruda bulundu. İlçe Seçim Kurulu CHP’nin itirazını reddetti. İl Seçim Kurulu’na yapılan itiraz da reddedildi.

TAYFUN BALIKÇI’YA DESTEK OLDULAR

İl başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Kocaeli Milletvekilleri Mühip Kanko, Harun Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Körfez İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal, Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, eski İl Başkanı Cengiz Sarıbay yöneticiler ve partililer de hazır bulundu.

ELEKTRİKLER SEÇİM GÜVENLİĞİNİ ETKİLEDİ

CHP İl Başkanı Bülent Sarı yaptığı açıklamada, “İl seçim kurulu da yaptığımız itirazı reddetti. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapacağız. O gün elektriklerin kesilmesi seçim güvenliğini etkilemiştir. Oylar fener ve cep telefonları ile sayılmıştır. Bu durum seçim güvenliğini tehlikeye atmıştır. Oy çuvallarının da mühürsüz olması da bir diğer durumdur. Bunların tüm kanıtları fotoğraflanarak delil olarak verilmiştir. Kamu görevlilerin ilçesi dışında Körfez’de oy kullanması da en önemli konulardan biridir. Burada seçimin iptale gitmesi kadar bir durum söz konusudur.

KARABULUTLARIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ

5 bin 104 tane geçersiz oy bulunuyor. Yaklaşık olarak yüzde 5’e tekabül ediyor. Fark 1395. Biz karabulutların ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Burada Körfez halkının iradesine bir gasp var, biz ilçe halkımızın iradesine sahip çıkacağız. Tayfun Balıkçı arkadaşımıza sonuna kadar arkasındayız. Biz adaletli şekilde oyların yeniden sayılmasını veya seçimin tekrarlanmasını istiyoruz. Şener Söğüt tutanak tutulmadığını söylemiş ama olay anında Valimize, Sedaş bölge müdürü ile görüşmeler yapılmıştır ve bunlar delil olarak dosyada yer almaktadır.” dedi.

BEN OYLARIN TEKRAR SAYILMASINI İSTERDİM

CHP Körfez Belediye Başkanı Tayfun Balıkçı ise, “Demokrasi mücadelesine devam edeceğiz. Benimle beraber yol yürüyen tüm arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum. Ben aynı durumda olsam oyların sayılmasını isterdim. Haksız bir şekilde belediye başkanı olmanın anlamı yok. Türkiye’nin her yerinden destek mesajları geliyor. Herkes bizim kazandığımızı görüyor. Destek olan herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

YILDIZLI’DAN FOTOĞRAFLI TEPKİ

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Körfez’de okullarda elektriklerin kesildiği bir anın fotoğrafını göstererek, “Kimse kimsenin hakkını yemesin. Madem kendilerine güveniyorlar gelin oyları tekrardan sayalım. Sadece okullarda elektrik yok, geri kalan her yerde elektrik var. Bu nasıl iş?” dedi.