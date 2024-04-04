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Kocaelispor seri bozar, Göztepe 10 maç sonra İzmit'te kaybetti

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Kocaelispor 10 maçtır kaybetmeyen Göztepe’yi kendi sahasında mağlup etti.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Kocaelispor seri bozar, Göztepe 10 maç sonra İzmit'te kaybetti mask
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Süper Lig yolunda ilk iki için vitesi arttıran ve Kocaelispor maçına 10 galibiyetlik yenilmezlik serisiyle gelen Göztepe yenilgiyi İzmit’te tattı. Trendyol 1. Lig’de ikinci sırada bulunan ve en yakın rakibi Kocaelispor ile Çorum FK’ya 8 puanlık fark yapan Göztepe, dün alınan Kocaelispor yenilgisiyle birlikte Aralık 2023’ten sonraki ilk kez mağlubiyet yüzü gördü. Bu süreçte oynadığı Sakaryaspor, Ümraniyespor, Altay, Bandırmaspor, Adanaspor, Boluspor, Şanlıurfaspor maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar; Çorum FK, Manisa FK ve Keçiörengücü ile de berabere kaldı. İzmir ekibi böylece 4 ay sonra yenildi.

# İzmit, kocaelispor

04 Nis 2024 - 13:35 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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