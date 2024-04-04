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04 Nis 2024 - 13:39- Gündem G:

Soğan 7 lira 50 kuruş zamla 25 lira oldu

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İzmit’te Perşembe Pazarında bu hafta soğan ve patlıcan fiyatındaki hareketlilikle dikkat çekti. Geçen hafta 40 liradan satılan patlıcan 20 liraya düştü. 17 lira 50 kuruş olan soğan ise 25 liradan satıldı. 

Muhammet Emin Can
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Soğan 7 lira 50 kuruş zamla 25 lira oldu
Soğan 7 lira 50 kuruş zamla 25 lira oldu
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SOĞANIN FİYATINI GÖREN ŞAŞIRDI

Bu hafta Perşembe Pazarında soğan fiyatındaki yükselişle, patlıcan ise düşüşle dikkat çeken ürünler oldu. Geçen hafta kilosu 40 TL’den satılan patlıcan bu hafta kilosu 20 TL’den satıldı. Yaşanan 20 TL ve yüzde 50’lik düşüş görenleri mutlu etti. Soğan ise önceki hafta kilosu 17 lira 50 kuruştan müşteriye sunulurken bu hafta kilo fiyatı 25 TL’ye geldi.

Soğan 7 lira 50 kuruş zamla 25 lira oldu

HAFTANIN FİYATI DÜŞEN VE YÜKSELENLERİ

Yeni haftanın fiyatı düşen ürünleri arasında kapya biber, patlıcan, salatalık, mor lahana, ıspanak, taze fasulye, bezelye, bakla, pırasa, karnabahar, kereviz, portakal, kivi, armut, elma ve bal kabağı yer aldı. Fiyatı yükselen ürünler ise çarliston biber, domates, salkım domates, roka, soğan, enginar, brokoli, pazı, karpuz, çilek ve kapta satılan dut oldu. Geçtiğimiz haftalarda tezgâha çıkan fakat geçen hafta tezgâhta olmayan erik yeniden satışa sunuldu. Kâseyle satılan erik kâsesi 350 TL’den satılırken bu hafta 100 TL’den satıldı. 

Soğan 7 lira 50 kuruş zamla 25 lira oldu

 

ÜRÜN

ADI

GEÇEN HAFTA (TL)

BU

HAFTA (TL)

Dolmalık biber

40

40

Çarliston biber

50

60

Kıl biber

-

100

Kapya

100

50

Patlıcan

40

20

Domates

25

35

Çeri domates

-

40

Pembe domates

-

30

Salkım domates

30

40

Salatalık

20

15

Kabak

20

20

Havuç

25

25

Limon (file)

10

10

Maydanoz

10

10

Kıvırcık

30

30

Roka

10

15

Dereotu

15

15

Taze soğan

20

20

Mor lahana

15

10

Patates

15

15

Soğan

17,50

25

Ispanak

25

20

Semizotu

20

20

Taze Fasulye

100

90

Mantar

80

80

Bezelye

30

20

Bakla

30

20

Pırasa

20

15

Karnabahar

35

25

Beyaz lahana

30

30

Kereviz

35

30

Enginar

25

30

Brokoli

40

50

Pazı

10

15

Karalahana

10

10

Çiçekli mancar

40

40

Erik

-

100

Karpuz

30

60

Çilek

60

80

Muz

50

50

Portakal

17,50

15

Kivi

80

60

Armut

30

25

Elma

25

20

Yeşil elma

25

25

Mandalina

10

10

Nar

-

25

Avokado

50

50

Greyfurt

-

15

Dut (Kâse)

50

65

Bal kabağı

30

15

 

# hafta, yeni

04 Nis 2024 - 13:39 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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