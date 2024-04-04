Soğan 7 lira 50 kuruş zamla 25 lira oldu

SOĞANIN FİYATINI GÖREN ŞAŞIRDI

Bu hafta Perşembe Pazarında soğan fiyatındaki yükselişle, patlıcan ise düşüşle dikkat çeken ürünler oldu. Geçen hafta kilosu 40 TL’den satılan patlıcan bu hafta kilosu 20 TL’den satıldı. Yaşanan 20 TL ve yüzde 50’lik düşüş görenleri mutlu etti. Soğan ise önceki hafta kilosu 17 lira 50 kuruştan müşteriye sunulurken bu hafta kilo fiyatı 25 TL’ye geldi.

HAFTANIN FİYATI DÜŞEN VE YÜKSELENLERİ

Yeni haftanın fiyatı düşen ürünleri arasında kapya biber, patlıcan, salatalık, mor lahana, ıspanak, taze fasulye, bezelye, bakla, pırasa, karnabahar, kereviz, portakal, kivi, armut, elma ve bal kabağı yer aldı. Fiyatı yükselen ürünler ise çarliston biber, domates, salkım domates, roka, soğan, enginar, brokoli, pazı, karpuz, çilek ve kapta satılan dut oldu. Geçtiğimiz haftalarda tezgâha çıkan fakat geçen hafta tezgâhta olmayan erik yeniden satışa sunuldu. Kâseyle satılan erik kâsesi 350 TL’den satılırken bu hafta 100 TL’den satıldı.