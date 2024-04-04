Soğan 7 lira 50 kuruş zamla 25 lira oldu

SOĞANIN FİYATINI GÖREN ŞAŞIRDI
Bu hafta Perşembe Pazarında soğan fiyatındaki yükselişle, patlıcan ise düşüşle dikkat çeken ürünler oldu. Geçen hafta kilosu 40 TL’den satılan patlıcan bu hafta kilosu 20 TL’den satıldı. Yaşanan 20 TL ve yüzde 50’lik düşüş görenleri mutlu etti. Soğan ise önceki hafta kilosu 17 lira 50 kuruştan müşteriye sunulurken bu hafta kilo fiyatı 25 TL’ye geldi.
HAFTANIN FİYATI DÜŞEN VE YÜKSELENLERİ
Yeni haftanın fiyatı düşen ürünleri arasında kapya biber, patlıcan, salatalık, mor lahana, ıspanak, taze fasulye, bezelye, bakla, pırasa, karnabahar, kereviz, portakal, kivi, armut, elma ve bal kabağı yer aldı. Fiyatı yükselen ürünler ise çarliston biber, domates, salkım domates, roka, soğan, enginar, brokoli, pazı, karpuz, çilek ve kapta satılan dut oldu. Geçtiğimiz haftalarda tezgâha çıkan fakat geçen hafta tezgâhta olmayan erik yeniden satışa sunuldu. Kâseyle satılan erik kâsesi 350 TL’den satılırken bu hafta 100 TL’den satıldı.
ÜRÜN
ADI
GEÇEN HAFTA (TL)
BU
HAFTA (TL)
Dolmalık biber
40
40
Çarliston biber
50
60
Kıl biber
-
100
Kapya
100
50
Patlıcan
40
20
Domates
25
35
Çeri domates
-
40
Pembe domates
-
30
Salkım domates
30
40
Salatalık
20
15
Kabak
20
20
Havuç
25
25
Limon (file)
10
10
Maydanoz
10
10
Kıvırcık
30
30
Roka
10
15
Dereotu
15
15
Taze soğan
20
20
Mor lahana
15
10
Patates
15
15
Soğan
17,50
25
Ispanak
25
20
Semizotu
20
20
Taze Fasulye
100
90
Mantar
80
80
Bezelye
30
20
Bakla
30
20
Pırasa
20
15
Karnabahar
35
25
Beyaz lahana
30
30
Kereviz
35
30
Enginar
25
30
Brokoli
40
50
Pazı
10
15
Karalahana
10
10
Çiçekli mancar
40
40
Erik
-
100
Karpuz
30
60
Çilek
60
80
Muz
50
50
Portakal
17,50
15
Kivi
80
60
Armut
30
25
Elma
25
20
Yeşil elma
25
25
Mandalina
10
10
Nar
-
25
Avokado
50
50
Greyfurt
-
15
Dut (Kâse)
50
65
Bal kabağı
30
15