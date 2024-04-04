Kocaeli’de fiyat etiketlerine uymayan 219 firmaya ceza

Kocaeli’de haksız fiyat artışı ve etiket denetimleri devam ediyor. Kocaeli Valiliği’nin yaptığı denetimlerde aykırılık tespit edilen 222 ürün nedeniyle 219 firmaya idari yaptırım uygulandı.

BİN 147 FİRMA DENETLENDİ

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Valimiz Sayın Seddar Yavuz’un talimatları doğrultusunda;Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 11.03.2024 tarihinden bugüne kadar Ramazan ayı içerisinde yerel ve zincir marketlerde 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 368 firmada haksız fiyat artışı denetimi yapılmış ve 807 ürün denetlenmiştir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54.maddesi ile Fiyat Etiket Yönetmeliği kapsamında 1.147 firmada 8.746 ürün denetlenmiş olup, aykırılık tespit edilen 222 ürün nedeniyle 219 firmaya idari yaptırım uygulanmıştır. Denetimlere Ramazan Bayramı süresince de aralıksız bir şekilde devam edilecektir.

Kaynak: Haber Merkezi