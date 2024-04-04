Körfezli tanker şoförü kazada öldü

Karasu Yeni Mahalle İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, E.G. idaresindeki 34 EFM 131 plakalı LPG tankeri, arıza nedeniyle yol kenarında duran 54 YZ 360 plakalı tahıl yüklü TIR’a arkadan çarptı. Kazada tankerin yedek şoförü İsmail Acar ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İsmail Acar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan E.G.’nin ise tedavisi sürüyor.

Körfez Hacıosman Mahallesi’nde oturan 2 çocuk babası İsmail Acar’ın cenazesi Sakarya’dan Körfez’e getirildi. Acar’ın cenazesi bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Körfez İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.