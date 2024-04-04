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04 Nis 2024 - 13:57- Ekonomi G:

Son kez açılan tezgahta hamsi 70, palamut 50 lira

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15 Nisan’da başlayacak olan balık av yasağı öncesi Perşembe Pazarında son kez açılan tezgahlarda hamsinin kilosu 70 liradan, palamut ise tanesi 50 liradan satıldı.

Muhammet Emin Can
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Son kez açılan tezgahta hamsi 70, palamut 50 lira mask
Son kez açılan tezgahta hamsi 70, palamut 50 lira
Son kez açılan tezgahta hamsi 70, palamut 50 lira
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Doğu Kışla kapalı pazar alanına kurulan Perşembe Pazarında satış yapan balıkçılar 15 Nisan ile birlikte sona erecek balık av sezonu sebebiyle tezgâhlarını dönüştürüyor. Geçen hafta bir kısmı dönüşen balıkçı tezgâhlarının bu hafta bir kısmı daha dönüştü. Yaklaşık 10 balıkçı tezgâhın bulunduğu pazarda bu hafta itibariyle sadece 2 balıkçı tezgâhı kaldı. Bu tezgâhların da en geç bu haftadan sonra bir daha açılmaması bekleniyor. Bu sezon son kez açılan balık tezgâhlarında hamsi 70, palamut 50 TL’den satıldı.

Son kez açılan tezgahta hamsi 70, palamut 50 lira
Son kez açılan tezgahta hamsi 70, palamut 50 lira
Son kez açılan tezgahta hamsi 70, palamut 50 lira

BALIK

ADI

GEÇEN HAFTAKİ FİYATI (TL)

BU HAFTAKİ FİYATI (TL)

Hamsi

100

70

İstavrit

50

50

Palamut

100

50

Uskumru

-

100

Çupra

250

250

Mezgit

70

70

Sarıkanat

70

100

Kupes

50

50

Kefal

-

80

Somon

250

230

Son kez açılan tezgahta hamsi 70, palamut 50 lira
Son kez açılan tezgahta hamsi 70, palamut 50 lira
Son kez açılan tezgahta hamsi 70, palamut 50 lira

# hafta

04 Nis 2024 - 13:57 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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