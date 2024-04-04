Son kez açılan tezgahta hamsi 70, palamut 50 lira

Doğu Kışla kapalı pazar alanına kurulan Perşembe Pazarında satış yapan balıkçılar 15 Nisan ile birlikte sona erecek balık av sezonu sebebiyle tezgâhlarını dönüştürüyor. Geçen hafta bir kısmı dönüşen balıkçı tezgâhlarının bu hafta bir kısmı daha dönüştü. Yaklaşık 10 balıkçı tezgâhın bulunduğu pazarda bu hafta itibariyle sadece 2 balıkçı tezgâhı kaldı. Bu tezgâhların da en geç bu haftadan sonra bir daha açılmaması bekleniyor. Bu sezon son kez açılan balık tezgâhlarında hamsi 70, palamut 50 TL’den satıldı.
BALIK
ADI
GEÇEN HAFTAKİ FİYATI (TL)
BU HAFTAKİ FİYATI (TL)
Hamsi
100
70
İstavrit
50
50
Palamut
100
50
Uskumru
-
100
Çupra
250
250
Mezgit
70
70
Sarıkanat
70
100
Kupes
50
50
Kefal
-
80
Somon
250
230