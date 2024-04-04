Son kez açılan tezgahta hamsi 70, palamut 50 lira

Doğu Kışla kapalı pazar alanına kurulan Perşembe Pazarında satış yapan balıkçılar 15 Nisan ile birlikte sona erecek balık av sezonu sebebiyle tezgâhlarını dönüştürüyor. Geçen hafta bir kısmı dönüşen balıkçı tezgâhlarının bu hafta bir kısmı daha dönüştü. Yaklaşık 10 balıkçı tezgâhın bulunduğu pazarda bu hafta itibariyle sadece 2 balıkçı tezgâhı kaldı. Bu tezgâhların da en geç bu haftadan sonra bir daha açılmaması bekleniyor. Bu sezon son kez açılan balık tezgâhlarında hamsi 70, palamut 50 TL’den satıldı.

BALIK ADI GEÇEN HAFTAKİ FİYATI (TL) BU HAFTAKİ FİYATI (TL) Hamsi 100 70 İstavrit 50 50 Palamut 100 50 Uskumru - 100 Çupra 250 250 Mezgit 70 70 Sarıkanat 70 100 Kupes 50 50 Kefal - 80 Somon 250 230