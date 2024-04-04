SMA hastası Eslem Lina’nın kampanyası yüzde 80’e ulaştı

Eslem Lina için valilik izni ile başlatılan yardım kampanyasının gönüllüleri ve Eslem Lina’nın ailesi bu akşam kampanyayı bitirmek için yeniden sosyal medya hesaplarında canlı yayın yapacak. 5 Eylül 2023 tarihinde dünyaya gelen, SMA hastası olduğu tespit edilen Eslem Lina’nın yaşaması için bu akşam saat 20.30’da canlı yayın başlatılacak. Canlı yayına katılmak ve destek vermek isteyen tüm vatandaşlara seslenen Eslem Lina’nın ailesi, Kocaeli halkının minik bebeklerine sahip çıkmasını, sadaka, zekat, fitre ve bağışların yardım kampanyası banka hesaplarına yatırılmasını istedi.