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SMA hastası Eslem Lina’nın kampanyası yüzde 80’e ulaştı

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SMA hastası Eslem Lina Akbaş’ın tedavisi için gerekli olan 1 milyon 820 bin doların yüzde 80’ni toplandı.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
SMA hastası Eslem Lina’nın kampanyası yüzde 80’e ulaştı mask
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Eslem Lina için valilik izni ile başlatılan yardım kampanyasının gönüllüleri ve Eslem Lina’nın ailesi bu akşam kampanyayı bitirmek için yeniden sosyal medya hesaplarında canlı yayın yapacak. 5 Eylül 2023 tarihinde dünyaya gelen, SMA hastası olduğu tespit edilen Eslem Lina’nın yaşaması için bu akşam saat 20.30’da canlı yayın başlatılacak. Canlı yayına katılmak ve destek vermek isteyen tüm vatandaşlara seslenen Eslem Lina’nın ailesi, Kocaeli halkının minik bebeklerine sahip çıkmasını, sadaka, zekat, fitre ve bağışların yardım kampanyası banka hesaplarına yatırılmasını istedi.

# Kocaeli, sosyal

04 Nis 2024 - 14:01 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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