İzmit’in ünlü helvacısı yaşamını yitirdi

İzmit’te 1938 yılından bu yana Fethiye Caddesi ile İstiklal Caddesi’nin kesiştiği köşede bulunan ‘Helvacı Abdullah’ın 3’üncü kuşak temsilcisi Abdullah Gürkan hayatını kaybetti. Saadet Gürkan’ın eşi, Ayşen Gizem Gürkan Yılmaz ve Cihan Gürkan’ın babaları, İzmit’in sevilen esnaflarından Abdullah Gürkan’ın ölümü üzüntü yarattı. Abdullah Gürkan’ın cenazesi 5 Nisan günü Fevziye Camii’nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi