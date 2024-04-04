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İzmit’in ünlü helvacısı yaşamını yitirdi

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İzmit’in ünlü helvacısı ‘Helvacı Abdullah’ın sahibi Abdullah Gürkan (77) yaşamını yitirdi.

İzmit’in ünlü helvacısı yaşamını yitirdi mask
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İzmit’te 1938 yılından bu yana Fethiye Caddesi ile İstiklal Caddesi’nin kesiştiği köşede bulunan ‘Helvacı Abdullah’ın 3’üncü kuşak temsilcisi Abdullah Gürkan hayatını kaybetti. Saadet Gürkan’ın eşi, Ayşen Gizem Gürkan Yılmaz ve Cihan Gürkan’ın babaları, İzmit’in sevilen esnaflarından Abdullah Gürkan’ın ölümü üzüntü yarattı. Abdullah Gürkan’ın cenazesi 5 Nisan günü Fevziye Camii’nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit

04 Nis 2024 - 14:17 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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