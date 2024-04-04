Sertif Gökçe mazbatasını aldı “Derince modern bir ilçe olacak”

Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, Kocaeli Adliyesi’ne gelerek mazbatasını Derince İlçe Seçim Kurulu Başkanı Özlem Sinan Dellal’dan aldı. Gökçe’ye eşi Sibel Gökçe başta olmak üzere İl Başkanı Bülent Sarı, Milletvekilleri Mühip Kanko, Harun Yıldızlı ve Nail Çiler, Derince İlçe Başkanı Çağatay Yamen, partililer ile vatandaşlar eşlik etti.

DERİNCE HIZLA GELİŞEN MODERN BİR İLÇE OLACAK

Sertif Gökçe yaptığı konuşmada, Kocaeli Barosu’nda 25 yıl boyunca görev yaptığını belirterek, “Bir avukat olarak insan, kadın ve hayvan hakları savunuculuğu yaparak hak hukuk adalet diye bağırdık. Bugün size belediye başkanı olarak seslenmekten duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. 30 yıl sonra Derince’yi kazandık. Bugünden itibaren Derince’ye sosyal demokrasiyi getireceğim. Derince’nin denizini, çocuklarımızı koruyacağız. Derince hızlı gelişen modern bir ilçe olacak. Hepiniz eğlenmek ve mutlu olmak için Derince ve sahilini tercih edeceksiniz. Derince’den İzmit’e değil, İzmit’ten Derince’ye göç olacak.” diye konuştu.

VERİLEN OYLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ

İl Başkanı Bülent Sarı ise, “30 yıldır bu anı bekledik. Örgütümle gurur duyuyorum. Biz bize verilen oyların kıymetini biliyoruz. Belediye başkanları ve vekillerimiz ile bir sonraki döneme kadar bu oylara sahip çıkacağız. Verilen oyların hakkını vereceğiz ve bir sonraki dönem Kocaeli de kırmızı olacak.” dedi.