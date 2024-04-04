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Karamürsel 47 yıl sonra CHP’ye geçmişti... Ahmet Çalık mazbatasını alıyor

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CHP Karamürsel Belediye Başkanı seçilen Ahmet Çalık, Cuma günü mazbatasını aldıktan sonra belediye başkanlığı devir teslimi ile görevine başlayacak.

Yavuz Solmaz
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Karamürsel 47 yıl sonra CHP’ye geçmişti... Ahmet Çalık mazbatasını alıyor mask
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KARAMÜRSEL’DE İPİ ÇALIK GÖĞÜSLEDİ

31 Mart yerel seçimlerinde Karamürsel Belediye Başkanlığı için CHP’nin adayı Ahmet Çalık ile AK Parti’nin adayı Mesut Çetinkaya yarıştı. Ahmet Çalık 15 bin 592 oy ile yüzde 46.84, Mesut Çetinkaya ise 13 bin 62 oy ile yüzde 39.24 oy aldı. CHP adayı Ahmet Çalık bu sonuçla Karamürsel Belediye Başkanı olurken, CHP 47 yıl sonra Karamürsel’de belediye başkanlığı seçimlerini kazanmış oldu.

MAZBATASINI ALACAK

Ahmet Çalık mazbatasını 5 Nisan Cuma günü saat 14.00’de Karamürsel Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle alacak. Çalık, mazbata töreni sonrasında 14.30’da devir teslim ile Karamürsel Belediye Başkanlığı görevine resmen başlayacak.

# parti

04 Nis 2024 - 15:29 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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