Koç'tan Arçelik ve Beko kararı

Koç Holding'ten flaş karar...Kamu Aydınlatma Platformu KAP'a yapılan açıklamaya göre, globalleşme stratejisi kapsamında Arçelik AŞ'nin Türkiye dahil tüm dünyada kurumsal markası olarak bundan sonra Beko kullanacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada hedef olarak tüm dünyadaki çalışanların ve operasyonların ortak bir kurumsal çatı altında bir araya getirmek olduğu belirtildi.

Şirketin yurt dışı bağlı ortaklıklarının kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştirilecek.

Açıklamada şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden başta Arçelik olmak üzere tüm markaları ile (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: YeniÇağ