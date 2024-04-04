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Koç'tan Arçelik ve Beko kararı

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Arçelik'in kurumsal markası Beko oluyor. Arçelik AŞ Türkiye'de dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markasının Beko olacağı açıklandı. Açıklamada böylece, tüm dünyadaki çalışanların ve operasyonların ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilmesinin hedeflendiği belirtildi

Koç'tan Arçelik ve Beko kararı mask
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Koç Holding'ten flaş karar...Kamu Aydınlatma Platformu KAP'a yapılan açıklamaya göre, globalleşme stratejisi kapsamında Arçelik AŞ'nin Türkiye dahil tüm dünyada kurumsal markası olarak bundan sonra Beko kullanacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada hedef olarak tüm dünyadaki çalışanların ve operasyonların ortak bir kurumsal çatı altında bir araya getirmek olduğu belirtildi.

Şirketin yurt dışı bağlı ortaklıklarının kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştirilecek.

Açıklamada şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden başta Arçelik olmak üzere tüm markaları ile (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: YeniÇağ

# Türkiye

04 Nis 2024 - 15:41 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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