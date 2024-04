Vali Yavuz: Bizim kurduğumuz bir Kocaeli hayali var

“KANDIRA'YI TARIM İLE BİRLİKTE TURİZM KENTİNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

2024 Yılı 2.İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleşti. Vali Seddar Yavuz, Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilisinin sunumu sonrası kendisine Kandıra ile İstanbul'u birbirine bağlayacak Kandıra-Ağva-Şile yolundaki durumu sordu. Yolun Kaynarca'daki bölümünde çalışmaların devam ettiği iletilirken, Vali Yavuz, "Kandıra'yı, İstanbul'a bağlıyoruz. Kandıra-Ağva-Şile yolu ile bağlayacağız. Günlük binlerce, milyonlarca araç hafta sonu bölgemize akıyor. Biz Kandıra'yı tarım ile birlikte turizm kentine dönüştürüyoruz. Bundan dolayı bu yolların bir an önce açılması gerekiyor. Bu kente artık yılda 2 milyon yerli, 400 bin yabancı turist gelmiş, artık biz turizm kenti olmaya başladık.” diye konuştu.

“BİZİM KURDUĞUMUZ BİR KOCAELİ HAYALİ VAR”

Kandıra yolunun bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade eden Vali Yavuz, şöyle konuştu:

“Burası artık romantizm yaşanacak bir kent değil. Artık bağırıyor 'Ben turizm kentiyim' diyor. Artık bu yolları bir an önce faaliyete almamız gerekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete alınan Kartepe Teleferik bölgeye kültür turizm açısından büyük katkı sağlayacak. Öncelikle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Destinasyon çok ama çok önemli. Gelen turiste rota oluşturmak ve onu konaklatmak çok önemli. Bizim kurduğumuz bir Kocaeli hayali var, bundan dolayı Kandıra yolu bir an önce tamamlanmalı ama sadece bununla kalmamalıyız. Lütfen Kandıra-Ağva-Şile Yolu'nu bundan dolayı bir an önce tamamlayalım."