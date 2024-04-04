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Çayırova’daki ibadethanelerde bayram hazırlığı

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Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde, Çayırova Belediyesi’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki tüm ibadethanelerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Çayırova’daki ibadethanelerde bayram hazırlığı mask
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Çayırova Belediyesi, ilçe genelinde Ramazan Bayramı öncesi çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi çalışmalarına hız kazandıran Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm ibadethanelerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Gelen talep ve yapılan planlama doğrultusunda ibadethanelere ekipmanlarıyla giden ekipler, detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Bayram öncesinde temizlik çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda ibadethanelerin şadırvanlarını ve tuvaletlerini de dip bucak temizliyor. İlçedeki tüm ibadethanelerde yapılan çalışmalar sonrasında, ilçe sakinlerinin Ramazan Bayramı’nda daha rahat ve temiz ortamda ibadet etmesi sağlanacak. Çayırovalı vatandaşlar, yapılan bu çalışmalardan ötürü Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Kaynak: BÜLTEN

# Ramazan, ilçe, sosyal

04 Nis 2024 - 15:59 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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