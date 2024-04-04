'Seçim sonrası kur patlar mı' sorusuna verdiği yanıtı açıkladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde Türkiye’de en çok merak edilen konuların başında döviz kuru geliyordu. Ekonomi Yönetimi’nin seçim öncesi döviz kurunu tutmak için döviz sattığı yolunda iddialar gündeme taşınırken, döviz kurunun seçim sonrası artacağına yönelik spekülasyonlar yapılıyordu.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Prof. Hakan Kara, konuya ilişkin kendisine de çokça soru geldiğini açıkladı.

Prof. Dr. Kara, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, “Geçen haftalarda yolda yürürken en az 100 kişi çevirip hocam seçimden sonra kur patlar mı diye sordu. Hepsine de hayır dedim. Yine de seçim öncesine dair açıklanan veriler bir çoğunun bize inanmayıp döviz aldığına işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Bankaların gecikmiş alacaklarında artış olabilir.

Öte yandan deneyimli ekonomist, bankaların tahsili geciken alacaklarına ilişkin de bir değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Kara, geçmişteki yüksek enflasyon, düşük faiz ortamı nedeniyle reel borçluluğun azaldığını ve bankaların tahsili geçmiş alacaklarının anormal düzeyde düşük olduğunu aktardı. Hakan Kara 2024’ün ikinci yarısı için ise belirgin bir artış yaşanmasının şaşırtıcı olmayacağını belirtti.

Prof. Dr. Hakan Kara’nın X (Twitter) mesajı şöyle:

Geçmişteki yüksek enflasyon ve düşük faiz ortamının reel borçluluğu azaltması nedeniyle, Bankaların tahsili gecikmiş alacakları anormal derecede düşük düzeylere indi. Yılın ikinci yarısında burada belirgin artış görmek şaşırtıcı olmaz.

Kaynak: Haber Merkezi