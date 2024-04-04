İsrail'de savaş kabinesi "İran ile gerilim" gündemiyle toplanıyor

The Times of Israel'in haberine göre, savaş kabinesi, geniş katılımlı güvenlik kabinesinden sonra akşam saatlerinde toplanacak.

Tahran yönetiminin "İsrail'in Şam'daki saldırısına misilleme" açıklamalarıyla yükselen tansiyon üzerine savaş kabinesinde "İran ile gerilim", Gazze'deki durum ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması anlaşmasının ele alınması bekleniyor.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda, 6 Suriye vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu. Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmemişti.

İsrail ordusu, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırının ardından "hava savunmasını güçlendirmek" için yedek askerleri göreve çağıracağını ve bütün askerlerin ev izinlerinin iptal edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA